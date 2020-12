Fusion PSA/FCA : à quoi peut-on s'attendre?

Je désire savoir ce qu’il advient des rumeurs de fusion entre FCA et du constructeur européen PSA. Y a-t-il de nouveau dans ce dossier?

Bonjour Paul,

Vous faites ici référence à une fusion signée et créée en octobre 2019, laquelle englobe FCA (Fiat-Chrysler) et PSA (Peugeot-Citroën-Opel-Vauxhall). Nommée Stellantis, cette nouvelle entreprise devient ainsi le quatrième constructeur mondial en importance. Cette alliance sera complétée en cours d’année 2021, ce qui nous permettra alors de mieux comprendre les stratégies de mise en marché de chacune des marques.

Notez que Stellantis englobe un total de 14 emblèmes (Abarth / Alfa Romeo / Fiat / Lancia / Maserati / Chrysler / Dodge / Jeep / Ram / Citroën / DS Automobiles / Opel / Peugeot / VauxHall). Assurément, certaines de ces marques ne toucheront pas le sol nord-américain. En revanche, on pourra sans doute profiter de l’expertise et des technologies de certains blasons européens, appliquées ou mises à exécution sur des produits nous étant destinés.

On peut néanmoins anticiper l’arrivée chez nous de certains produits d’origine Peugeot, notamment les petits VUS, les véhicules électriques ainsi que certains véhicules commerciaux. Cette alliance permettra aussi à Jeep de s’émanciper à travers le monde, elle qui fait déjà rêver d’innombrables adeptes tout autour du globe.

Dans une récente entrevue réalisée avec Christian Meunier, chef de la direction de Jeep, on apprenait que l’intention de la marque est non seulement de séduire davantage de marchés, mais de devenir la gamme de VUS la plus écoénergétique au monde. Quant à Fiat, tout laisse croire que la marque italienne délaissera prochainement le marché nord-américain pour se concentrer là où le succès est plus important.

