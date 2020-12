En vidéo : 11 véhicules qui pourraient prendre de la valeur en 2021

L’achat d’une voiture représente plus souvent qu’autrement une dépense, et non un investissement. Mais toutes les règles ont leurs exceptions!

Dans le monde des véhicules de collection, certains modèles sont parfois appelés à prendre de la valeur avec le temps.

Même s’il est parfois difficile de prédire quels véhicules gagneront de l’intérêt et lesquels sombreront plutôt dans l’oubli, il est possible de prévoir quels modèles risquent de prendre de la valeur prochainement.

Chaque année, la firme américaine Hagerty se prête d’ailleurs au jeu et publie une liste que tous les collectionneurs (ou rêveurs!) peuvent consulter pour réaliser leur prochain « placement » automobile. On va même jusqu’à donner une valeur approximative pour chacun des véhicules en condition #2 (excellente sans toutefois être parfaite).

