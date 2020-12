Mercedes-Benz produira deux VUS électriques en Amérique

Mercedes-Benz, qui prévoit que les véhicules électriques représenteront plus de la moitié de ses ventes mondiales d’ici 2030, a précisé aujourd’hui le lieu et le calendrier de production de ses différents modèles à venir.

Ceux qui nous intéressent le plus sont peut-être les deux VUS dérivés des berlines électriques EQS (pleine grandeur) et EQE (intermédiaire), car ils seront fabriqués sur notre continent à compter de 2022, plus exactement en Alabama dans la même usine qui assemble présentement les GLS et GLE.

Contrairement à General Motors, qui est en train d’aménager une usine spécifiquement dédiée aux véhicules électriques, Mercedes-Benz explique que les siens côtoieront des véhicules à combustion et à motorisation hybride sur les chaînes de montage. Par contre, un nouveau site de production de batteries verra le jour non loin de l’usine de Tuscaloosa.

Photo: Daimler

Remarquez, les versions utilitaires des EQS et EQE ne seront pas les premiers véhicules électriques du constructeur allemand à percer le marché nord-américain. Tel que mentionné dans un article précédent, cet honneur reviendra à la berline EQS, une rivale directe à la Tesla Model S qui sera importée d’Allemagne dès l’an prochain. Elle met de l’avant les meilleures technologies de Mercedes-Benz et cible une autonomie qui devrait s’élever à plus de 600 kilomètres selon les normes d’ici.

Choisissant de miser davantage sur la marge de profit que le volume de ventes en Amérique du Nord, du moins au début, le géant de Stuttgart a retardé la commercialisation de l’EQC une fois de plus, même si les VUS compacts sont ultra populaires chez nous.

Rappelons que la bannière électrique EQ comptera 10 modèles d’ici 2025 grâce à un investissement de quelque 15 milliards $. Outre ceux mentionnés plus haut, on attend aussi les utilitaires EQA et EQB ainsi que le fourgon électrique EQV.

En vidéo: notre essai du Mercedes-Benz EQC