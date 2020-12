Nos balados les plus écoutés en 2020

Parce que la fin de l’année rime souvent avec palmarès récapitulatif et que les balados n’y échappent pas, voici les cinq segments les plus écoutés de l’année produits par l'équipe du Guide de l'auto.

Rappelons que vous pouvez retrouver trois balados destinés à l'automibile sur la plateforme QUB Radio : Le Guide de l’auto (avec Antoine Joubert et Germain Goyer), Podcast de chars (avec Marc-André Gauthier et Germain Goyer) et Au Volant (avec Gabriel Gélinas).

5. Entrevue avec Pierre-Yves McSween

Photo: Joël Lemay/Agence QMI

À l’occasion de la sortie de son livre « Liberté 45 », l’animateur, chroniqueur et comptable Pierre-Yves McSween a discuté de finance et d’automobiles avec les deux coanimateurs de l’émission Le Guide de l’auto en octobre dernier. La bonne humeur était au rendez-vous dans le studio!

4. Les VUS les moins aimés au pays

Photo: Fiat

Bien que les véhicules utilitaires sport soient à la mode, tous ne se vendent pas nécessairement comme des petits pains chauds. Marc-André Gauthier et Germain Goyer ont dressé la liste des VUS les moins populaires et ils ont décortiqué le tout au mai dernier.

3. L’oasis Ferrari

Antoine Joubert et Germain Goyer ont eu la chance de visiter la concession Ferrari de Montréal en juin dernier à l’occasion de la présentation de la nouvelle Roma. Dans cet extrait, le duo revient sur le rêve, accessible seulement à une poignée de consommateurs, que nous vend cette prestigieuse marque italienne.

2. Les voitures qu’on ne voudrait pas acheter

Photo: Honda

Certains véhicules sont bourrés de qualités et on pourrait presque admettre qu’ils frôlent la perfection. Or, parfois, il leur manque un petit je-ne-sais-quoi pour nous conquérir. Dans ce balado, Marc-André Gauthier et Germain Goyer présentent les véhicules qu’ils considèrent presque parfaits, mais qu’il ne voudraient pas acquérir. Et ils ne se gênent pas pour exprimer un point de vue différent l’un de l’autre!

1. Entrevue avec Olivier Benloulou

Photo: Courtoisie

En septembre dernier, le richissime collectionneur québécois Olivier Benloulou a vu l’une de ses voitures être impliquée dans un grave accident à 375 km/h alors que le pilote Maxime Bouladier-L’Écuyer se trouvait au volant. M. Benloulou a été invité au micro de l’émission Le Guide de l’auto pour décrire les événements en plus de glisser un mot sur les bolides d’exception qui s’ajouteront sous peu à sa collection.

En terminant, l'équipe du Guide de l'auto tient à vous remercier pour votre soutien exceptionnel tout au long de l'année 2020. Les écoutes de nos balados ont grimpé en flèche au cours des derniers mois et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. On se revoit en 2021!