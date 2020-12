En vidéo : Gabriel Gélinas essaie la Mazda3 Turbo 2021

Il y a du nouveau pour la Mazda3 en 2021. Et c’est sous le capot que ça se passe!

Désirant offrir un modèle toujours plus raffiné, Mazda intègre finalement une motorisation turbocompressée au catalogue de commandes de sa voiture compacte.

On se retrouve ainsi avec une nouvelle variante de la Mazda3 équipée d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres développant une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied.

Rappelant inévitablement l’ancienne MazdaSpeed3 produite par Mazda entre 2007 et 2013, cette Mazda n’a toutefois pas la même vocation que l’ancienne petite bombe alors fabriquée par le constructeur. Alors que la MazdaSpeed visait une clientèle en quête d’adrénaline et de performances, la Mazda3 Turbo 2021 vise plutôt une clientèle à la recherche de plus de prestige et de luxe.

Mazda poursuit ainsi son ascension vers une niche pus haut de gamme, comme en témoignent d’ailleurs l’arrivée de variantes Signature chez certains modèles de la marque. Plus que jamais, le constructeur d’Hiroshima vise à concurrencer non pas des Honda Civic et des Toyota Corolla, mais plutôt des Mercedes-Benz Classe A et des Audi A3.

Alors, est-ce que cette nouvelle Mazda3 Turbo réussit-elle à impressionner? Afin d’en avoir le cœur net, Gabriel Gélinas en a fait l’essai sur les routes du Québec, lors d’une journée automnale particulièrement pluvieuse… Visionnez la capsule au haut de cet article pour connaitre ses impressions de conduite!

