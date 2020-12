Comment expliquer l’engouement pour le Cadillac Escalade?

Combien coûte… le Cadillac Escalade 2021?

Le Cadillac Escalade de nouvelle génération arrive sur nos routes cet automne, et il ne passera certainement pas inaperçu! Avec sa grosse calandre et son allure modernisée, l’Escalade continue de faire l’envie des amateurs de véhicules de luxe. À l’intérieur, on a désormais droit à un immense écran courbé de …