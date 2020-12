Nissan Armada 2021 : enfin du nouveau

En faisant l'annonce des modifications esthétiques apportées au Kicks pour 2021, Nissan a aussi présenté une version revue et améliorée de l'Armada, son VUS le plus costaud.

L'Armada 2021 amène ainsi son lot de changements, mais ceux-ci demeurent assez timides, considérant le retard du modèle actuel sur ses concurrents américains qui dominent le marché.

Plus de puissance

Sous le capot du gros VUS, le V8 de 5,6 litres a été revu et voit sa puissance progresser. Au lieu des 390 chevaux et 394 lb-pi du modèle actuel, le nouvel Armada 2021 peut compter sur 400 chevaux et 413 lb-pi de couple. Des valeurs qui lui permettent de faire jeu égal avec son cousin, l’Infiniti QX80. Contrairement à la majorité de la gamme Nissan, la transmission n’est pas de type CVT, mais bien d’une automatique conventionnelle possédant 7 rapports. La capacité de remorquage n’évolue pas, et s’élève toujours à 8 500 lb.

Disponible en version à traction ou avec le rouage intégral aux États-Unis, Nissan Canada a logiquement décidé de ne proposer que le modèle à quatre roues motrices sur notre marché.

Photo: Nissan

Nouveau look

Extérieurement, on note la partie avant revue avec un nouveau capot, une calandre modernisée, des phares à DEL et un pare-chocs qui s’arrime avec les codes esthétiques actuels de Nissan. À l’arrière, le pare-chocs et les feux évoluent en douceur, ainsi que le bas du hayon.

À l’intérieur, la planche de bord a été modifiée, tout comme les commandes de ventilation, désormais plus actuelles. Sous ces dernières, un cache peut basculer pour dévoiler le chargeur sans fil ainsi qu’une prise de recharge de 12V. Livré de série avec 8 places, l’Armada peut aussi recevoir des sièges capitaine dans la deuxième rangée en option.

Photo: Nissan

L’écran central qui trône au sommet du tableau de bord mesure 12,3 pouces de diagonale. Il est livré de série dans toutes les versions. Face au conducteur, un écran de 7 pouces permet d’afficher les informations nécessaires à la conduite. Cela dit, Nissan ne cède pas à la mode d’une instrumentation entièrement digitale. La vitesse et le régime moteur demeurent indiqués par de bonnes vieilles aiguilles.

Le nouvel Armada sera disponible un mois avant le Kicks, en janvier 2021. Les prix n’ont pas encore été publiés par Nissan Canada.

