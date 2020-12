Hot Wheels : ce petit jouet vaut aussi cher qu’une Audi R8

Les amateurs de voitures Hot Wheels – du moins les plus vieux! – savent à quel point certaines peuvent valoir cher de nos jours. On vous a déjà parlé d’une Chevrolet Camaro 1968 estimée à plus de 132 000 $, mais c’est bien loin du bolide qui est souvent considéré comme la Hot Wheels la plus précieuse au monde : un prototype de Volkswagen Bus peint en rose et surnommé « Beach Bomb ».

L’auto appartient à un collectionneur américain du nom de Bruce Pascal, qui avait réussi à retracer et à se porter acquéreur des deux seuls exemplaires connus dans le monde avant de vendre celui qui était en moins bonne condition.

À la différence des modèles qui ont été commercialisés sur le marché, les deux planches de surf sortent à l’arrière et non sur le côté, tandis que le véhicule est trop étroit pour rester sur ses quatre roues lorsqu’il roule.

Il y a aussi la couleur : des exemplaires du Beach Bomb existent en bleu, mauve, rouge, vert et or, mais le rose était extrêmement rare. L’idée de Hot Wheels était de plaire aux jeunes filles à l’époque.

Photo: Volkswagen

Son propriétaire actuel, qui possède plus de 4 000 voitures dans sa collection, ne veut pas dire combien il a payé pour le prototype de Beach Bomb rose à l’échelle 1:64, mais celui-ci a une valeur estimée par les experts à un peu plus de 190 000 $. C’est grosso modo le prix d’une Audi R8 flambant neuve… ou de six Volkswagen Tiguan bien équipés!

Cette Hot Wheels unique est conservée dans un boîtier de Plexiglass sombre, à l’abri des rayons de soleil dommageables, et il est possible de l’admirer en visitant le musée personnel de Bruce Pascal, au Maryland, quand elle n’est pas en tournée à travers les États-Unis.

« Je veux que d’autres personnes puissent découvrir le Beach Bomb, affirme le principal intéressé. Apprendre l’histoire des voitures classiques et des Hot Wheels m’a apporté tellement de joie que j’espère pouvoir susciter une passion chez certains. Dénicher une voiture aussi rare, c’est comme trouver un trésor. »

