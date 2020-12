Les rumeurs du retour de la Honda S2000 s’intensifient

La Honda S2000 est un roadster qui est passé à l’histoire en raison de sa conduite très amusante et de son petit moteur atmosphérique qui adorait tourner à haut régime. Abandonnée en 2009, elle fait l’objet de certaines rumeurs d’un retour depuis quelques années.

Vous vous rappelez le prototype S2000 20e anniversaire exposé au Tokyo Auto Salon 2020? Eh bien, une source proche de Honda aurait confié à Forbes qu’une nouvelle génération de la S2000 est sérieusement à l’étude par les dirigeants en vue d’un lancement en 2024, qui coïnciderait avec le 25e anniversaire de l’originale.

Comme le démontre le renouvellement des Subaru BRZ et Nissan Z, sans oublier le succès continu de la Mazda MX-5, l’intérêt des consommateurs pour des voitures sport abordables est toujours présent. Honda chercherait à ramener la S2000 à peu près dans la même forme que nous la connaissons, mais avec une structure plus légère employant davantage d’aluminium et de la fibre de carbone.

Photo: Honda

Et ce n’est pas tout : cette deuxième génération aurait beaucoup plus de puissance également. Au lieu des 237 chevaux qui se retrouvaient jadis sous le capot, la source en question parle du moteur turbo de 2,0 litres de la Civic Type R, qui développe 306 chevaux et 295 livres-pied de couple. Compte tenu du faible poids de la S2000, vous imaginez les accélérations explosives? De quoi rivaliser plus directement avec les BMW Z4 et Porsche 718 Boxster de ce monde.

Bien sûr, les ingénieurs de Honda devraient adapter le système d’entraînement car, rappelons-le, la Type R est une voiture à traction alors que la S2000 était propulsée par ses roues arrière. Par contre, ils pourraient très facilement transplanter l’excellente boîte manuelle à six rapports de la première dans la seconde.

À suivre!

