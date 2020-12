Plus de 666 000 kilomètres dans une Mitsubishi Mirage

666 268 kilomètres au volant d’une Mitsubishi Mirage. C’est l’exploit qu’a réalisé un couple du Minnesota après avoir acheté leur sous-compacte à hayon en 2014.

Désirant donner leur Cadillac en échange, Janice et Jerry ont visité le concessionnaire White Bear Mitsubishi. Ils ont ressenti un coup de foudre pour la Mirage de couleur mauve Plasma qui se trouvait dans la salle d’exposition. Ils étaient notamment attirés par la très faible consommation de carburant annoncée de 44 miles au galon, ce qui représente 5,3 L/100 km.

Comme on peut voir sur les photos, elle est munie d’une plaque personnalisée sur laquelle on peut lire « PRPLWON », c’est-à-dire Purple Won en référence à la teinte de la Mirage, à leur équipe favorite dans la NFL (les Vikings du Minnesota) ainsi qu’au chanteur Prince, originaire du même État.

Après avoir parcouru seulement 11 265 kilomètres, Janice désirait un véhicule doté de la traction intégrale. C’est ainsi que son conjoint, Jerry, s’est retrouvé quotidiennement au volant de la Mirage dans le cadre de son boulot de livreur d’échantillons médicaux.

Le couple précise aussi que la voiture n’a pas été préservée dans la ouate. Si elle a été convenablement entretenue (remplacement de roulements de roue et du démarreur, changements d’huile, etc.), elle n’a pas non plus été chouchoutée outre mesure. On apprend d’ailleurs qu’elle était stationnée à l’extérieur à l’année et qu’elle était au besoin utilisée pour transporter des pierres ou du paillis pour la cour.

Bien que le couple n’avait pas l’intention de se départir de sa voiture, Richard Herod III, propriétaire et directeur général de la concession White Bear Mitsubishi, a convaincu Janice et Jerry de lui céder afin qu’elle devienne un outil de promotion pour le garage.

Visiblement satisfait de leur voiture, le couple américain est reparti avec une Mitsubishi Mirage 2020 de couleur Vin Rouge. Cette nouvelle mouture porte fièrement la plaque d’immatriculation « TOP MPG » en raison de la très faible consommation de carburant du modèle japonais.