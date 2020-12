Quoi penser de la Nissan Sentra SR 2017?

Nissan Sentra 2020 : strict moyen de transport

Pour 2020, Nissan sort une Sentra complètement renouvelée. Considérant l’âge de certains produits de la gamme, il est plus que rafraîchissant de voir arriver une nouvelle génération de ce modèle autrefois chez ce constructeur. On a mis la Nissan Sentra 2020 à l’essai pendant une semaine et voici notre compte …