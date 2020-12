Le Ram Heavy Duty 2021, nouveau champion du remorquage

Vous croyiez que Ram allait s’en laisser imposer dans la guerre que se livrent les grosses camionnettes de travail? Détrompez-vous!

Voyant les Ford Super Duty et Chevrolet Silverado HD offrir des capacités de remorquage allant respectivement jusqu’à 37 000 livres et 36 000 livres, la compagnie apporte diverses améliorations à son Ram Heavy Duty pour 2021, au point de dominer la catégorie dans deux aspects importants.

En effet, le couple maximal augmente de 1 000 à 1 075 livres-pied (contre 1 050 chez Ford), tandis que la capacité de remorquage avec attelage à col de cygne passe de 35 100 à 37 100 livres. Quant au remorquage avec attelage conventionnel, il s’élève à 23 000 livres.

Photo: FCA

Ces chiffres sont bien sûr obtenus avec le modèle Ram 3500 équipé du moteur turbodiesel Cummins à six cylindres en ligne de 6,7 litres, qui profite entre autres d’un système d’alimentation en carburant révisé et d’une géométrie de turbocompresseur variable permettant une pression plus élevée.

Les ingénieurs ont aussi conçu un système d’attelage à l’interne (signé Ram Engineering) et renforcé la traverse qui solidifie le châssis au niveau de l’essieu arrière. Par ailleurs, tout le matériel nécessaire pour l’attelage à sellette ou à col de cygne en option est entièrement intégré dans le plancher de la caisse de chargement ou à l’arrière.

Parmi les autres nouveautés pour 2021, on note un rétroviseur intérieur numérique relié à une caméra qui se trouve à l’arrière du camion. Il est aussi possible de l’éteindre pour avoir un rétroviseur avec vue classique.

Photo: FCA USA

Pour le reste, mentionnons que l’équipement comprend un écran tactile de 8,4 ou 12 pouces (le système d’infodivertissement est encore le Uconnect 4 et non le nouveau Uconnect 5) de même qu’une prise de courant de 120 volts avec onduleur dans le coin arrière gauche de la caisse.

Les camions Ram Heavy Duty 2021 (2500 et 3500) arriveront chez les concessionnaires plus tard en décembre.

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des camionnettes pleine grandeur