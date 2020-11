Auto en panne : que devez-vous faire?

Les bonnes habitudes de conduite sur la route ne connaissent pas les saisons. En tout temps, tout lieu, il faut les adopter pour assurer notre propre sécurité et celle des autres.

Et on ne parle pas uniquement quand le moteur fonctionne. Si votre auto est en panne, saurez-vous quoi faire? Le Guide de l’auto vous propose ici quelques rappels et conseils qui devraient vous être utiles.

Vous n’êtes pas seul!

Ce rappel a deux sens. D’abord, vous n’êtes pas la première personne dont la voiture tombe en panne et vous ne serez pas la dernière non plus. Inutile de commencer à paniquer! Il y a des choses que vous pouvez faire et de l’aide que vous pouvez obtenir. Comme à peu près tout le monde, vous avez sans doute un téléphone cellulaire, alors ce sera facile de communiquer avec un service de dépannage.

Mais avant ça, rappelez-vous aussi que vous n’êtes pas seul sur la route. Si la panne survient en conduisant, tâchez de ranger votre véhicule à l’abri de la circulation, par exemple dans une sortie d’autoroute ou bien le plus à droite possible sur l’accotement. Soyez visible en actionnant vos feux de détresse et, au besoin, sortez un triangle orange de votre coffre que vous placerez derrière le véhicule. Par temps sombre, pluvieux ou enneigé, déposez une fusée éclairante sur la route pour plus de précaution. Toute bonne trousse d’urgence doit contenir ces items.

Photo: Marie-France Rock

Vous craignez une collision? Il sera préférable d’attendre les secours dans votre voiture, la ceinture bouclée, surtout si vous êtes immobilisé dans un endroit très passant, un pont ou un tunnel. Avec des enfants, verrouillez les portières pour éviter qu’ils ne sortent et gardez tout le monde au chaud avec la couverture d’urgence de votre trousse.

Pour faciliter le dépannage

Si vous vous trouvez dans un endroit très passant, votre premier coup de fil doit être fait au 9-1-1 afin qu’une patrouille vienne sécuriser les lieux. Par la suite, communiquez avec CAA-Québec, l’assistance routière du fabricant du véhicule ou encore *4141 si vous vous trouvez dans une zone de travaux. Votre téléphone est mort ou n’a pas de signal? Demandez à un passant de faire l’appel pour vous, mais ne montez jamais à bord du véhicule d’un inconnu, même si ce dernier vous offre de vous conduire au téléphone le plus près.

Vous devez mentionner votre nom, le modèle de votre véhicule, sa plaque d’immatriculation, la nature et le lieu de la panne ainsi qu’un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre facilement. Informez-vous de l’heure d’arrivée prévue du véhicule de dépannage. À son arrivée, vérifiez que c’est bel et bien le service auquel vous avez fait appel.

Si nécessaire, servez-vous des autres articles de votre trousse d’urgence – bouteille d’eau, collations, matériel de premiers soins, vêtements de rechange, jeux, etc.

L’électrochoc dont vous avez besoin

Il se peut par ailleurs que votre auto tombe en panne non pas en roulant mais plutôt une fois arrêtée, par exemple dans un stationnement ou même dans votre entrée. Les causes peuvent être variées, mais il est probable qu’un survoltage de la batterie règle le problème, surtout en hiver.

Nous vous avons déjà expliqué comment survolter votre voiture en trois étapes faciles, mais allons-y quand même avec les grandes lignes.

Photo: istock

D’abord, approchez la voiture de secours et laissez son moteur tourner. Commencez par raccorder le câble à poignée rouge à la borne positive (+) de votre batterie et l’autre extrémité à la borne positive du véhicule en marche. Ensuite, raccordez le câble à poignée noire à la borne négative (-) du véhicule en marche et l’autre extrémité à une pièce métallique reliée à votre moteur. Cela évitera qu’une étincelle ne vienne causer une explosion.

Assurez-vous que tous les accessoires électriques sont éteints – dégivreur, lumières, ventilateur de chaufferette, etc. – afin de maximiser la puissance de courant au démarreur. Prévoyez un délai de quelques minutes et faites tourner le moteur du véhicule de secours à des régimes de 2 500 à 3 000 tours/minute pour accélérer la recharge.

Enfin, tentez de démarrer votre voiture. Si rien ne fonctionne après une dizaine de secondes, attendez quelques instants pour laisser reposer votre démarreur et éviter de l’endommager. Si vous percevez une odeur d’essence, votre moteur est probablement « noyé » à cause d’une accumulation d’essence dans les cylindres. Dans ce cas, appuyez sur l’accélérateur à fond durant votre tentative de démarrage pour fournir encore plus d’oxygène au moteur et ainsi favoriser la combustion. Une fois l’engin en marche, attendez quelques minutes et débranchez les câbles dans l’ordre inverse de la séquence de branchement.