Parle-moi de ton char : Phil Grisé et sa McLaren 720S

Dans le cadre de sa série Parle-moi de ton char, l’équipe du Guide de l’auto est allée à la rencontre de Québécois propriétaires de voitures qui sortent de l’ordinaire.

Au cours de cet épisode, on vous présente la McLaren 702S joliment modifiée par l’entrepreneur Phil Grisé.

Tombé sous le charme de ce modèle après l’avoir découvert sur le web, le Québécois a contacté le fabricant et a mis plus de six mois à personnaliser son véhicule dans les moindres détails. Après en avoir pris possession en décembre 2019, lui et son équipe ont fortement modifié le bolide en changeant la suspension, en ajoutant des pièces de carbone ainsi que le système d’échappement et les roues.

