Problème de transmission CVT chez Nissan : Antoine Joubert donne des détails

Mon Nissan Qashqai 2017 refuse parfois de redémarrer après un arrêt complet. S’agit-il d’un problème de sécurité connu chez Nissan?

Bonjour Louis,

Voilà un problème sérieux qui colle à la peau de plusieurs produits Nissan équipés de la boîte Xtronic CVT. En effet, à la suite d’un arrêt complet passablement brusque, la transmission met un certain temps avant de vous donner accès à une pleine puissance d’accélération. Parfois, le délai est démesuré au point où la situation devient dangereuse.

Par exemple, imaginons que vous devez freiner brusquement, et ensuite repartir rapidement afin d’éviter que le véhicule qui vous suit vous percute. Dans une telle situation, il pourrait être impossible de repartir, ce qui pourrait occasionner une collision. J’ai pu remarquer ce problème à de nombreuses reprises sur différents produits Nissan. Versa, Altima, Pathfinder et j’en passe.

Photo: Nissan

En ce qui me concerne, c’est un vice de conception sérieux, mais que Nissan n’a jamais considéré comme étant significatif. D’ailleurs, à l’époque où j’avais abordé la question lors d’un essai diffusé au petit écran, les gens de Nissan avaient tenté de me prouver que j’étais dans l’erreur en me fournissant un autre véhicule qui, dans ce cas, performait très bien. Bien sûr, inutile de vous dire qu’ils avaient alors vérifié et peut-être reprogrammé le véhicule afin que je ne puisse le prendre en défaut... Or, croyez-moi, il ne s’agit pas d’un cas isolé.

Je vous recommande ainsi de faire pression sur votre concessionnaire qui pourrait, selon la gravité de votre problème, remplacer sous garantie la transmission.

