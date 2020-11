En vidéo : la Porsche Taycan dérape sur 42 km pour un record Guinness

Il y a deux ans, une BMW M5 a pulvérisé un record Guinness en effectuant la plus grande distance en dérapage contrôlé, soit 374 kilomètres. Or, personne n’avait encore tenté le même genre d’exercice avec une voiture électrique.

C’est maintenant chose faite. Et c’est nulle autre que la Porsche Taycan qui revendique l’exploit.

Le tout s’est déroulé sur une aire de dérapage qui se trouve au Centre d’expérience Porsche du Hockenheimring, en Allemagne. Le pilote professionnel Dennis Retera a fait déraper la Taycan sur 210 tours pour une distance totale de 42,171 kilomètres, comme un marathon. La séance a duré 55 minutes, ce qui représente une vitesse moyenne de 45 km/h.

Des officiels des records Guinness ainsi que la championne européenne de drift 2018-2019, Denise Ritzmann, agissaient en tant que juges pour s’assurer que la voiture maintenait toujours parfaitement son dérapage sur la piste arrosée expressément pour l’occasion, c’est-à-dire que les roues avant étaient toujours bien braquées.

Retera a raconté qu’il s’est concentré sur le volant et non sur l’accélérateur pour bien contrôler les mouvements de la voiture et diminuer le risque de survirer.

Les puristes rétorqueront que ce n’est pas vraiment de la drift parce que la surface était mouillée et non sèche, donc sans crissement de pneus ni fumée, mais le record Guinness ne fait pas de distinction entre les deux.

En passant, la Taycan en question était un modèle à propulsion qui n’est pas encore disponible en Amérique du Nord. Ici, les acheteurs ont droit uniquement à un rouage intégral. Toutefois, Porsche dit étudier la possibilité de nous offrir ultérieurement une Taycan à deux roues motrices.

En vidéo: notre essai de la Porsche Taycan 4S 2020