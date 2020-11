TAG E-Karting : tous les détails sur le centre de karting électrique d’Alex Tagliani

Annoncé il y a plusieurs mois, le futur centre de karting électrique intérieur du pilote Alexandre Tagliani se précise avec la publication récente de détails et d’illustrations.

TAG E-Karting & Amusement, dont l’ouverture est prévue au printemps 2021 grâce à des investissements de 18 millions $, occupera une superficie de 65 000 pieds sur deux étages dans un endroit facile d'accès via l’autoroute 15, soit la Plaza Sainte-Thérèse sur la Rive-Nord de Montréal.

La principale des neuf attractions réunies sous ce même toit sera bien sûr la piste multi-niveaux pour adultes longue d’un demi-kilomètre sur laquelle rouleront des karts électriques parmi les plus sophistiqués au monde. Une piste spécialement conçue pour les enfants est également prévue.

Photo: TAG E-Karting & Amusement

Naturellement, attendez-vous à un environnement beaucoup plus silencieux que les traditionnels centres de karting intérieurs grâce à ces bolides à deux moteurs électriques de conception italienne. Un bouton BOOST offrira même un extra de puissance et d’adrénaline aux pilotes. Pour une sécurité accrue, la gestion des karts sera gérée à distance par une plateforme d’intelligence artificielle ultra évoluée.

Il y aura par ailleurs un cinéma interactif 7D, une arène de jeu de laser, des trampolines, six allées de lancer de haches, six autres allées de quilles, des jeux d’arcade, un mur interactif et une expérience de réalité virtuelle multisensorielle, sans oublier un restaurant, un bar ainsi que des salles corporatives de 2 500 pieds carrés à la fine pointe de la technologie pour organiser toutes sortes d’événements.

Photo: TAG E-Karting & Amusement

Un rêve de plus de 20 ans

Alexandre Tagliani, rappelons-le, a débuté sa carrière en karting à l’âge de 8 ans. Il veut en inspirer d’autres. « Je pense à tous les jeunes et amateurs de sensations fortes qui veulent se défouler et donner libre cours à leur adrénaline, dit-il. Je vois ce projet comme un tremplin pour éventuellement développer des talents qui feront de futurs champions québécois de karting. »

Tag E-Karting, un pôle de divertissement familial incluant une piste de karting intérieure unique en son genre, est un rêve qui remonte à plus de 20 ans. Pour le concrétiser, Tagliani a rallié des partenaires d’affaires de renom et d’expérience dans le domaine, comme le président du Groupe Mach, Vincent Chiara, et le président du Groupe St-Hubert, Richard Scofield.

Photo: TAG E-Karting & Amusement

« Pour moi, c’est un travail d’équipe. Comme dans le sport automobile, il faut une équipe soudée pour te permettre d’atteindre tes objectifs, explique Tagliani. Par leur feuille de route et leur bagage professionnel, chaque partenaire apporte une valeur ajoutée au projet, et ensemble, on forme une équipe du tonnerre! »

Il est possible de suivre l’évolution des travaux en visitant le site de TAG E-Karting & Amusement.