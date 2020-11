La Volkswagen Passat cessera d’être fabriquée en 2023

Malgré une mise à jour pour 2020, la Volkswagen Passat manque d’inspiration et de modernité par rapport à plusieurs de ses rivales, comme nous l’avons bien constaté lors de notre plus récent essai routier. Conclusion : le temps est venu de passer à autre chose.

Eh bien, c’est justement ce que s’apprête à faire le constructeur allemand.

Le chef de la direction de Volkswagen, Ralf Brandstätter, a confirmé à WardsAuto que la Passat sera éliminée du marché nord-américain. La raison évoquée, encore une fois, est le déclin des berlines au profit des VUS.

Photo: Guillaume Rivard

L’usine Volkswagen de Chattanooga, au Tennessee, cessera la production en 2023 pour se concentrer sur les Atlas et Atlas Cross Sport de même que le nouveau VUS électrique ID.4, dont la fabrication à cet endroit débutera en 2022 (avant cela, les exemplaires proviendront d’Allemagne).

Il faut savoir que Volkswagen investit un peu plus d’un milliard de dollars afin de préparer l’usine de Chattanooga pour le ID.4 – un véhicule sur lequel la compagnie mise énormément. Conserver la Passat n’aurait pas beaucoup de sens.

En 2019, dernière année complète et normale avant la pandémie, ses ventes canadiennes ont chuté drastiquement de 2 924 à 672 unités. D’un autre côté, la mise à jour de 2020 a entraîné un regain de popularité, atteignant 1 271 unités après les neufs premiers mois de l’année. C’est plus que les Nissan Altima, Subaru Legacy, Mazda6 et Kia Optima.

Photo: Volkswagen

Mais rappelez-vous aussi que notre Passat américanisée est différente de celle vendue en Europe et en Chine, par exemple. Dans ces marchés, où une autre plateforme est employée, la berline intermédiaire accouchera d’une nouvelle génération en 2023.

Reste à voir maintenant ce qui adviendra du grand coupé à quatre portes Arteon, une soi-disant « voiture phare » franchement moins vendue que la Passat.

En vidéo : 10 nouveautés qu’on aime du Volkswagen ID.4 2021