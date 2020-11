Une forte odeur après le traitement antirouille, est-ce normal?

Je viens de faire faire un traitement antirouille sur mon véhicule. Un peu tard, mais bon! Depuis, je ne peux plus stationner ma voiture dans mon garage en raison de la forte odeur qui se dégage. Est-ce normal?

Bonjour Rachel,

D'abord, il n'est jamais trop tard pour faire un traitement antirouille pour sa voiture. Les routes n'étaient pas encore recouvertes de produits de déglaçage dans les dernières semaines, donc votre véhicules sera bien protégé durant l'hiver.

Vous ne le précisez pas dans votre question, mais je suppose que vous avez opté pour un traitement à base d'huile. Ce dernier utilise un produit plus fluide que pour un traitement à la graisse, qui est plus visqueuse. Dans votre cas, il peut arriver que de l'huile coule quelques jours après l'application. Et en tombant, il arrive qu'elle rencontre des pièces chaudes comme le système d'échappement. C'est cette combustion qui dégage une odeur désagréable. C'est probablement ce qu'il se passe lorsque vous stationnez votre voiture.

Cela arrive fréquemment avec des traitements à base l'huile, certains spécialistes du traitement antirouille précisent d'ailleurs que ce désagrément peut survenir. Mais il ne faut pas vous inquiéter, une fois que le surplus se sera écoulé, les vapeurs vont disparaître. Stationnez votre véhicule à l'extérieur quelques jours et tout devrait rentrer dans l'ordre.

