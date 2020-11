Est-ce bien le futur Kia Sportage qu’on voit ici?

Le Kia Sportage actuel date de 2017 et une nouvelle génération est attendue pour l’année-modèle 2022. Comme son cousin, le Hyundai Tucson, il aura droit à une sérieuse refonte esthétique et on a enfin une idée de ce à quoi il va ressembler.

Après les photos espions de modèles camouflés aperçus à l’essai sur la route dans les dernières semaines, en voici deux qui ont été croquées par un amateur en Chine quelques jours avant l’ouverture du Salon de l’auto de Guangzhou (22 novembre au 1er décembre), tel que publiées par le site Explica.

Eh oui, il y a des salons automobiles qui se tiennent quelque part sur la planète malgré la pandémie de COVID-19. Le nouveau Sportage y sera présenté et, sur ces images, il apparaît complètement exposé pour la première fois.

Comme on s’y attendait, le design change radicalement. Le devant fait penser aux VUS lancés dernièrement par le constructeur coréen, dont le Seltos et le Sorento, avec une calandre et des phares qui en imposent. À l’arrière, les feux rappellent le style du Sorento, tandis que le nom du Sportage étampé en grosses lettres sur le hayon s’inscrit dans la mode récente.

Les pare-chocs sont totalement redessinés aussi et il y a une bande orange qui accentue le bas de la carrosserie, un peu à l’image du Subaru Forester. Mais que veulent dire ces pneus tout-terrain? Est-ce que Kia a vraiment conçu une version du Sportage pour rivaliser avec les Jeep Cherokee et Ford Bronco Sport?

Gardons-nous quand même une certaine réserve, car il existe actuellement de bonnes différences entre notre Kia Sportage et celui qui se fait appeler KX5 en Chine. Ça pourrait être le cas également de la nouvelle génération.

Les prochains mois devraient nous apporter de vraies réponses.

En vidéo : Souvenirs du lancement du Kia Sportage 2017