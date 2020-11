Québec vise 1,5 million de véhicules électriques en 2030

General Motors recrute 3000 personnes pour développer des voitures électriques et autonomes

Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a annoncé lundi le recrutement de 3000 ingénieurs, informaticiens et designers dédiés notamment au développement de véhicules électriques et autonomes. Ces recrutements ont commencé, et ils seront menés jusqu’au premier trimestre de 2021. Le président de GM, Mark Reuss, a jugé important que …