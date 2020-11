En studio : Volvo et Polestar, quelle est la différence?

En vidéo : la Polestar Precept arrivera sur nos routes

La nouvelle marque de véhicules électriques Polestar frappe un grand coup. Son sublime concept Precept sera commercialisé et deviendra le porte-étendard de la marque. Cette berline de grand format rivalisera directement avec des véhicules comme la Tesla Model S et la Porsche Taycan . Une gamme de plus en plus …