Est-ce que le Ram 1500 est un bon véhicule?

J’ai lu votre texte sur l’inspection mécanique du Ram 1500, et vous semblez dire qu’il a plusieurs problèmes. Pourtant, je songeais à m’en procurer un. Est-ce que c’est un bon produit ?

Bonjour Gilles,

Plusieurs personnes semblent avoir compris que le Ram 1500 avait plusieurs problèmes à la suite de notre texte mécanique, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Voyez-vous, on amènerait n’importe quel produit chez un garagiste d’expérience, et il trouverait des choses à dire.

En ce qui concerne le Ram, notre mécano n’a relevé aucun défaut majeur. Il a souligné que certains trucs étaient complexes, et que l’ajout d’un petit moteur électrique au V8 HEMI de 5,7 litres pourrait complexifier l’entretien. Il a également souligné qu’il était décevant de voir à quel point le dessous de la voiture manquait de protection par rapport à des camionnettes concurrentes, mais on peut se procurer des plaques de protection additionnelles comme option.

Bref, on ne peut vraiment pas dire que le Ram est un mauvais véhicule. Il a des petits défauts, comme tous les autres.

J’irais même jusqu’à dire qu’en son genre, le Ram est plutôt unique! Voyez-vous, si vous cherchez une camionnette pour être conduite au quotidien, sans nécessairement vouloir faire de gros travaux avec votre véhicule, le Ram 1500 est sans doute celui qui est le plus confortable, et le plus amusant à conduire. Qui plus est, son moteur HEMI est bien connu, et ne pose pas vraiment de risques côté fiabilité.

