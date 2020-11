Nissan Versa 2021 : plus abordable que le Kicks

Combien coûte la nouvelle Nissan Versa 2021? On connaît maintenant la réponse puisque la compagnie vient tout juste d’annoncer les prix canadiens.

Avec l’élimination de la Versa Note à hayon et de la Micra, les amateurs de Nissan allaient se retrouver sans modèle sous-compact à prix très abordable et devoir se tourner vers le multisegment Kicks ou la berline compacte Sentra.

Or, la Versa effectue un retour au Canada – exclusivement sous la forme d’une berline comme aux États-Unis – et se vendra à partir de 16 498 $ en version de base S avec boîte manuelle à cinq rapports. Il faut bien sûr ajouter à cela les frais de transport et de préparation de 1 670 $.

Un supplément de 1 500 $ est requis pour avoir la boîte de vitesses Xtronic à variation continue, qui soit dit en passant est la seule disponible dans les versions SV et SR, affichées respectivement à 19 498 $ et 20 998 $.

La Nissan Versa 2021 se veut donc plus abordable que le Kicks (à partir de 19 298 $) même si ces deux modèles exploitent chacun un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre développant 122 chevaux. Notez toutefois que le Kicks n’est pas offert avec une boîte manuelle et qu’il a un sérieux avantage au chapitre du coffre : 716 litres contre 425 litres dans la Versa.

La consommation d’essence moyenne de cette dernière varie de 6,7 à 7,7 L/100 km selon le choix de la transmission, alors que celle du multisegment s’établit à 7,2 L/100 km.

Ceux qui envisagent de louer ou d’acheter une Nissan Versa 2021 doivent aussi savoir que six couleurs extérieures sont proposées, dont le Bleu électrique métallisé sur ces photos.

Le bouclier de sécurité à 360 degrés de Nissan comprend de série le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, le freinage automatique arrière, l’avertisseur de sortie de voie et l’assistance aux feux de route. Les versions SV et SR disposent également d’un système de surveillance des angles morts et d’une alerte de trafic transversal arrière.

Photo: Nissan

Par ailleurs, toutes les Versa sont munies d’un bouton de démarrage, d’un écran tactile de sept pouces, de la diffusion audio via Bluetooth, du système Siri Eyes Free et d’un assistant de messagerie texte mains libres. Apple CarPlay et Android Auto viennent seulement dans les deux versions plus haut de gamme.

La Versa SR se démarque des autres avec ses jantes en alliage de 17 pouces, ses phares à DEL, son aileron arrière, son tissu de sièges exclusif et son démarreur à distance, notamment.

En video: entrevue avec Steve Millette, président de Nissan Canada