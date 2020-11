SEMA 2020 : une Mustang 1967 tout en noir de 800 chevaux

L’édition virtuelle du Salon de la SEMA 2020, qui se déroule cette semaine, retient beaucoup moins l’attention que les précédentes, mais on ne peut passer sous silence cette Ford Mustang 1967 signée RXN Motorsports. Après tout, qui n’a pas un faible pour les Mustang des années 1960?

D’abord, celle-ci se démarque par son look sinistre, quasi démoniaque. Complètement noire de la tête aux pieds, en dedans comme en dehors, la voiture n’a que pour contraste des coutures rouges sur les sièges et les panneaux de portières ainsi qu’un éclairage rouge des instruments sur la planche de bord – comme des yeux injectés de sang ou allumés par les flammes de l’enfer.

Photo: RXN Motorsports

Voyez aussi les jantes de 20 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S ultra larges à profil bas de même que les quatre gros embouts d’échappement empruntés à la Nissan GT-R, de quoi produire un grognement infernal.

La partie avant dépouillée et brute, qui intègre tout de même de nouveaux phares à DEL, dirige ensuite notre regard vers le capot bombé qui renferme un moteur lourdement modifié. Au V8 de 5,0 litres de la Mustang Boss 302 de deuxième génération, RXN Motorsports a greffé un surcompresseur Whipple et procédé à plusieurs autres révisions afin d’accroître la puissance à 800 chevaux – 40 de plus que la nouvelle Ford Mustang Shelby GT500 2020!

Photo: RXN Motorsports

Aucun chiffre n’a été donné quant aux temps d’accélération de 0 à 100 km/h ou sur le quart de mille, mais on suppose que cette Mustang est extrêmement rapide. Heureusement, de nouveaux freins Wilwood ont été ajoutés pour refroidir les ardeurs de la bête. D’un autre côté, vous imaginez les shows de boucane?

De façon générale, la Mustang 1967 modifiée de RXN Motorsports démontre un travail de très grande qualité. Il est bien dommage qu’on ne puisse la voir en personne au Salon de la SEMA. Espérons que l’édition 2021 se déroulera comme à la normale.

En vidéo : On se rappelle la Ford Mustang Boss 302 de 2012