Torsus Praetorian, l’autobus tout-terrain qui ne craint rien!

Le design des autobus scolaires n’a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies, mis à part certaines améliorations pour les rendre plus sécuritaires. De plus, leurs compétences sont limitées à des routes bien définies et pas trop mal entretenues.

Mais imaginez un autobus redoutable pouvant affronter à peu près tous les terrains, obstacles et caprices de la nature sur son passage. C’est exactement ce qu’a fait une compagnie tchèque du nom de Torsus, qui nous dévoile le Praetorian – un nom faisant référence aux anciens soldats d’élite de l’armée romaine.

Avec ses allures de Mercedes Unimog, ce colosse bâti sur un châssis de camion heavy-duty (appartenant à MAN, une division du groupe Volkswagen) est extrême dans tous les sens du mot, à commencer par l’imposant pare-broussaille monté à l’avant. Il roule sur d’énormes pneus Michelin dignes des machines que l’on voit dans les mines et est coiffé d’une douzaine de lumières à DEL pour bien éclairer les environs.

Photo: Torsus

Bien sûr, il y a aussi l’inévitable panneau d’arrêt pour signaler aux autres conducteurs que des enfants sont sur le point de traverser la chaussée. Parlant des enfants, jusqu’à 35 peuvent prendre place à bord. Les sièges individuels sont recouverts de formules scientifiques et mathématiques pour les faire réfléchir en chemin, tandis que les grandes vitres latérales leur offrent une vue imprenable sur l’environnement qui les entoure.

On apprend que le Praetorian est alimenté par un moteur turbodiesel à six cylindres en ligne de 6,9 litres qui développe 290 chevaux et rien de moins que 848 livres-pied de couple. Une boîte manuelle à neuf rapports sur mesure et des différentiels renforcés transfèrent la puissance aux quatre roues. Bien que sa vitesse de pointe soit limitée à 100 km/h (il est conçu pour transporter des enfants, rappelons-le), cet autobus tout-terrain peut franchir des cours d’eau d’une profondeur de 90 centimètres.

Combien coûte un tel véhicule? Son prix n’a pas été annoncé, mais il est sans doute pas mal plus cher que nos fameux Bluebird. En passant, il existe aussi une version minibus du Torsus Praetorian appelée Terrastorm.