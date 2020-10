Le Guide de l’auto en direct de la Grosse Brune – épisode 23

Cette Tesla Model S vient d’atteindre 1,2 million de kilomètres

Les voitures électriques se résument bien souvent à leurs chiffres, c’est-à-dire l’autonomie, le temps de recharge, la vitesse d’accélération, etc. N’oublions pas non plus le prix et les rabais gouvernementaux. En voici un qui ne manque pas d’impressionner : 1 200 000. C’est le nombre de kilomètres parcourus par la …