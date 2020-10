Mitsubishi peaufine l’Eclipse Cross pour 2022

La publication d'un premier aperçu du futur Eclipse Cross montrait que Mitsubishi préparait un rafraîchissement de son VUS. C’est désormais officiel, avec la parution des premières images du modèle 2022.

Le premier changement qui saute aux yeux, c’est évidemment le design revu. À l’avant, il s’agit d’une modernisation mais pas d’une révolution. On observe tout de même des phares amincis, un pare-chocs revu intégrant des feux plus gros et à la surface plus travaillée.

Mais c’est surtout à l’arrière qu’on note le changement le plus flagrant. Il faut dire que les formes compliquées et la grande barre rouge qui rejoignait les feux arrière étaient loin de faire l’unanimité. Le hayon, désormais lissé, adopte un style plus consensuel et la vitre arrière en une seule partie devrait améliorer la visibilité.

Les feux arrière sont également différents, et ne sont pas sans rappeler ceux du Nissan Kicks.

Adieu le pavé tactile !

À l’intérieur, les changements sont moins importants. Mitsubishi annonce un nouvel agencement de couleurs entre l’intérieur des portes et les sièges, dont il est difficile d’apprécier la différence en photo.

En revanche, on remarque immédiatement le nouvel écran tactile de 8 pouces au sommet du tableau de bord, dont les commandes de chauffage et de ventilation demeurent inchangées.

Photo: Mitsubishi

Ce nouvel écran, plus grand et à l’interface modernisée, intègre aussi deux boutons pour le réglage du volume de la radio et la syntonisation des stations. Grâce à ses nouvelles commandes, Mitsubishi en a également profité pour retirer le pavé tactile logé sur la console centrale. Son fonctionnement étant désagréable et peu intuitif, le constructeur a bien fait de s’en débarrasser.

Mitsubishi n’a pas annoncé de modifications majeures de son moteur ou du rouage intégral. Il s’agit donc toujours du moteur 1,5 litre turbocompressé (152 ch/184 lb-pi) associé à la même une boîte CVT.

D’abord vendu en Australie et en Nouvelle-Zélande, le Mitsubishi Eclipse Cross 2022 arrivera chez les concessionnaires canadiens au premier trimestre 2021. En revanche, la version hybride rechargeable PHEV, disponible sur d’autres marchés, ne sera pas offerte chez nous. Dommage…

