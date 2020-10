Le Ford Explorer ST est-il un bon choix?

Je possède un Chevrolet Traverse 2012. Étant donné que mon épouse et moi avons trois enfants, un VUS intermédiaire à trois rangées est indispensable. Je cherche un véhicule plus sportif pour le remplacer. Je pense acheter un Ford Explorer ST 2020. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Marc,

On vous comprend d’être attiré par la version ST de l’Explorer. En effet, la ligne du modèle de nouvelle génération est plutôt réussie et le style de la version ST est charmant. En revanche, sur le plan de la conduite, nous avons été déçus. Oui, il est puissant et les accélérations sont franches - avec un moteur V6 EcoBoost de 3,0 L qui développe 415 chevaux et 400 livres pieds, le contraire aurait été étonnant -, mais là s’arrête le volet sportif du véhicule.

Tout comme avec la Mustang GT, nous avons trouvé que programmation de la transmission automatique à dix rapports n’était pas adéquate. Non seulement elle était hésitante, mais les à-coups étaient nombreux. Qui plus est, la direction est complètement déconnectée! En bref, il est loin d’être aussi dynamique sur le plan de la conduite que ce qui est annoncé par le manufacturier.

En revanche, nous orientons votre recherche vers le Dodge Durango. Certes, la conception du véhicule commence à dater et l’accès à la troisième rangée est peut-être moins facile que dans le cas de l’Explorer, mais il est bien plus plaisant à conduire.

Il faut savoir que l’Explorer ST est offert à partir de 59 099 $. À titre de comparaison, Dodge propose son Durango en version R/T à partir de 50 697 $. Son moteur V6 HEMI de 5,7 L génère une puissance de 360 chevaux et un couple de 390 livres-pieds. Une version encore plus radicale, portant l’appellation SRT, est offerte à partir de 63 297 $. Dans ce cas, on a droit au V8 Hemi de 6,4 L qui produit 475 chevaux et 470 livres-pied.