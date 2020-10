Toyota Camry ou Mazda CX-30?

J’ai présentement un Mazda CX-5 en location, et je suis sur le point de le ramener. N’ayant plus besoin d’un VUS de ce gabarit, je songe à le remplacer par une Toyota Camry ou un Mazda CX-30. Je sais que c’est un drôle de choix, mais ces deux modèles me tentent beaucoup. Également, devrais-je opter pour un rouage intégral?

Bonjour Normand,

Magasiner pour un nouveau véhicule est excitant, et il arrive qu’on aime deux véhicules qui ne sont pas du tout dans la même catégorie. Aucun mal à ça!

La Camry, pour commencer, est une berline intermédiaire d’une fiabilité légendaire. Elle est disponible avec un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui développe un peu plus de 200 chevaux, ou encore avec un moteur à six cylindres de 3,5 litres, développant plus de 300 chevaux, si vous aimez les sensations fortes. On peut également l’avoir en modèle hybride, ou en version quatre roues motrices… uniquement avec le moteur à quatre cylindres.

Photo: Frédéric Mercier

Du côté du Mazda CX-30, il s’agit en fait d’une Mazda3 convertie en VUS. Il est donc disponible avec les mêmes groupes motopropulseurs, soit un quatre cylindres de 2,0 litres, développant 155 chevaux et 150 livres de couple, et un quatre cylindres de 2,5 litres, développant 186 chevaux et 186 livres de couple. Il est possible d’opter pour le rouage intégral avec le moteur de 2,5 litres.

Pour revenir à votre dilemme, demandez-vous ce dont vous avez réellement besoin.

Le CX-30, en plus d’offrir une conduite plus sportive, est plus pratique qu’une Camry, à cause de son hayon qui permet de charger facilement de plus gros objets. Grâce à une suspension avec un débattement plus long, on peut le considérer plus confortable qu’une Camry sur une mauvaise chaussée. Cela dit, le confort d’une berline intermédiaire comme la Camry est difficile à battre sur une route asphaltée.

Qui plus est, il sera bientôt disponible avec un quatre cylindres turbocompressé qui développera plus de 250 chevaux!

Malgré tout ça, la Camry demeure un excellent choix, et avec un V6 de 300 chevaux, elle demeure la voiture la plus énergique des deux, si c’est quelque chose d’important pour vous.

Quant à la question du rouage intégral, c’est toujours pratique, au Québec. De plus, si vous achetez au lieu de louer, sachez qu’un rouage intégral facilite la revente, et vous permettra d’aller chercher une plus grande valeur, en bout de ligne.

Bonne chance dans vos démarches!