Ford Mustang EcoBoost 2020 : quatre cylindres suffisent-ils?

Bien que l’on écrivait dans cette même tribune il y a quelques semaines que l’on ne voulait plus se passer du V8 sous le capot de la Mustang, il faut savoir que Ford propose également un moteur turbocompressé à quatre cylindres avec son iconique voiture sport.

Nous avons mis la Ford Mustang EcoBoost à l’essai afin de vérifier si son moteur à quatre cylindres mérite l’honneur de loger sous le capot de la Mustang. Voici ce que nous en avons pensé.

Un petit moulin

Dans sa version de base, la Ford Mustang 2020 est livrée avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,3 L. Sa puissance et son couple se chiffrent respectivement à 310 chevaux et à 350 livres-pied.

Il ne fait aucun doute que la Mustang, bien qu’équipée du plus petit moteur, n’est pas un âne pour autant. Au contraire, les performances sont étonnantes et les accéléraitons assez vives, quoiqu’en retrait par rapportà ce qu’on ressent au volant d’une Mustang GT à moteur V8.

Or, sachez qu’il est possible d’avoir droit à davantage de puissance sans nécessairement faire le saut vers la GT à moteur V8 de 5,0 L. En effet, le constructeur américain propose une version dite Haute Performance de la Mustang de base. Ce faisant, la puissance grimpe à 330 chevaux. Quant au couple, il demeure inchangé.

Pour ce qui est de la consommation, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 10,4 /L100 km pour cette version de la Mustang. Pendant la période d’essai, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation de 10,6 /L100 km, soit à peine deux dixièmes de plus. Pour une voiture dite sportive, c’est tout à fait acceptable.

Un son auquel on ne s’habitue pas

La sonorité d’un véhicule est un élément essentiel dans l’équation du plaisir. Et à ce chapitre, il ne fait aucun doute que le moteur V8 de 5,0 L accomplit son mandat comme un champion.

La situation est toutefois bien différente avec le petit moteur de 2,3 L de la Mustang EcoBoost. Si certains manufacturiers tels Honda, Subaru ou Volkswagen arrivent à développer des motorisations à quatre cylindres dont la sonorité est intéressante, Ford devrait aussi y parvenir. Pourtant, ce constructeur a commis l’erreur de faire sonner le quatre cylindres comme si c’était un V8. Du moins, d’essayer. Hélas, c’est raté.

Les performances de cette Mustang d’entrée de gamme ont beau être convaincantes, il manque cette touche magique que le ronronnement d’un V8 apporte habituellement.

Photo: Germain Goyer

Une boîte manuelle efficace

Si j’ai eu autant de plaisir à conduire cette Mustang, c’est assurément grâce à sa boîte manuelle. Étagée sur six rapports, elle vous fera oublier l’idée de choisir une automatique. À l’ère où les boîtes manuelles se font de plus en plus rares, c’est l’occasion de laisser votre côté puriste s’exprimer. Après tout, une auto sport, c’est fait pour s’amuser. Alors pourquoi ne pas pousser l’expérience jusqu’au bout?

Photo: Germain Goyer

Et la facture?

A priori, on pourrait croire qu’une Mustang mue par un quatre cylindres, c’est abordable. En réalité, pas tout à fait.

Il est important de savoir qu’elle est offerte à partir de 29 980 $ et que si l’on veut une mouture qui ne sera pas trop dépouillée, il faut faire le saut vers une version Premium dont le prix de base est de 35 265 $. Si l’on sélectionne l’ensemble Haute Performance cité ci-haut, on fait grimper la facture de 6 500 $ supplémentaires. D’ailleurs, notons que ce groupe comprend l’échappement de performance à soupape active, des ressorts avant robustes et un réglage spécifique du châssis.

Tout ça pour dire qu’en rajoutant quelques pacotilles, on se rapproche dangereusement des 50 000 $... pour une Mustang avec seulement quatre cylindres!

Une caméra de recul défaillante

Au cours de notre période d’essai, nous avons connu des ennuis avec la caméra de recul. En effet, à quelques reprises alors que l’on embrayait la marche arrière, l’écran du système d’infodivertissement n’affichait pas ce qui se trouvait derrière l’auto . On avait plutôt l’impression d’avoir sous les yeux une vieille télévision avec un signal trop faible.

Quelques jours plus tard, Ford Canada a émis un rappel concernant la presque totalité de sa gamme au sujet de cette défectuosité. Soyez-en averti.

En bref

Après l’avoir conduite sur plusieurs centaines de kilomètres, on en conclut que le moteur à quatre cylindres de la Ford Mustang peut suffire aux amateurs de voiture qui ne sont pas en quête de performance à tout prix. Surtout dans sa version High Performance pour laquelle l’écurie est légèrement plus grande.

En revanche, pour profiter de l’expérience complète au volant d’une Ford Mustang, le moteur V8 demeure un incontournable.

