Un aperçu de l’intérieur du futur Acura MDX

Une semaine après avoir dévoilé la silhouette du prototype de MDX de quatrième génération, Acura en remet avec des images de l’intérieur, qui sera le plus haut de gamme et le plus évolué sur le plan technologique dans l’histoire du modèle.

Premier constat : le décor s’apparente beaucoup à celui de la nouvelle Acura TLX 2021, dont nous venons tout récemment de faire l’essai.

L’aménagement de la console centrale (qui intègre un pavé tactile et un repose-poignet), le bloc de commandes un peu plus haut (avec les boutons qui remplacent le levier de vitesses et ceux pour les modes de conduite) ainsi que le grand écran qui se dresse au sommet sont très similaires à ceux de la berline compacte redessinée.

Le design de la planche de bord et les garnitures semblent toutefois créer une séparation encore plus nette entre le conducteur et le passager avant. En outre, comme il s’agit d’un véhicule utilitaire, le rangement est plus abondant. Acura promet des matériaux riches, comme du bois véritable à pores ouverts et du cuir enveloppé à la main avec des piqûres françaises, ainsi qu’une meilleure vue de la route que dans l’ancien MDX.

Il y a aussi des sièges de nouvelle génération à la forme plus sculptée et un style contrastant. Les deux baquets avant proposeront un confort accru grâce à une fonction de massage multimode.

Parmi les autres points saillants à surveiller, notons l’instrumentation entièrement numérique derrière le volant, la chaîne audio haut de gamme ELS Studio « Signature Edition » à 25 haut-parleurs et l’éclairage ambiant à DEL.

Le dévoilement officiel du prototype du nouvel Acura MDX est prévu le 14 octobre, alors nous aurons plus de détails et d’images à ce moment. Quant au modèle de production, il sera lancé au début de l’année prochaine.

