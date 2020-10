Le Subaru Crosstrek 2021 à moteur 2,5 L en vaut-il la peine?

En 2016, je me suis procuré un Subaru Crosstrek que j’ai beaucoup aimé. Je trouve le véhicule un peu lent, mais je n’en ai pas fait de cas jusqu’à présent puisque son rouage intégral m’a rendu de fiers services. J’ai cru comprendre qu’un moteur un peu plus puissant allait être disponible pour la nouvelle année. En vaut-il la peine?

-------------------------

Bonjour Sylvie,

En effet, Subaru bonifie la gamme du Crosstrek en ajoutant une version Outdoor pour 2021 et Le Guide de l'auto en a fait l'essai ces derniers jours. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre essai complet de ce véhicule juste ici.

Cette version est caractérisée par un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 L. La puissance et le couple développés s’élèvent respectivement à 182 chevaux et 176 livres-pieds. Il s’agit d’un bond considérable puisqu’on se rappelle que le moteur de 2,0 L ne développe que 152 chevaux et 145 livres-pied.

Bien que ne soit pas suffisant pour arracher l’asphalte, sachez que ce gain est fort appréciable et qu’on a l’impression qu’on a un véhicule beaucoup plus complet entre les mains qu’auparavant.

Il est à noter que la version se logeant au sommet de la gamme, soit la Limited, sera elle aussi animée par ce nouveau moteur. En revanche, les versions Commodité, Tourisme et Sport continuent d’être animées par le moteur de 2,0 L.

Étant donné que ce moteur est utilisé dans une multitude de véhicules chez Subaru, qu’il a fait ses preuves et que les pépins rencontrés ont été corrigés, nous dit-on, nous n’avons pas d’inquiétude à cet effet.

En comparaison avec votre Crosstrek 2016, vous constaterez aussi une amélioration sur la qualité de finition générale de l’habitacle et du système d’infodivertissement.