Le Guide de l’auto en direct de la Grosse Brune – épisode 21

Porsche 718 Spyder 2020 : pour les puristes

C’est la plus belle de la gamme des 718. Elle est animée par un moteur flat-six atmosphérique de 4,0 litres, et elle dotée exclusivement d’une boîte manuelle à six rapports. Pas de doute possible, la Porsche 718 Spyder a été conçue pour les puristes et les véritables passionnés. En fait, …