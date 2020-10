C'est l'heure de la retraite pour la Jaguar XE

Si un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, fait-il du bruit? Si une compagnie automobile élimine un modèle que pratiquement personne n’achète, faut-il en parler?

On pose la question parce que Jaguar annonce aujourd’hui sa gamme 2021 et que la berline compacte XE n’apparaît nulle part. Dorénavant, la marque aux origines britanniques misera sur ses trois véhicules utilitaires – F-PACE, E-PACE et I-PACE – sa voiture sport F-Type et sa berline intermédiaire XF.

Bien qu’elle ait reçu une mise à jour pour 2020 comprenant quelques retouches esthétiques et de nouvelles technologies, la Jaguar XE fait pâle figure dans le segment des voitures compactes de luxe, dominé par les Mercedes-Benz Classe C, BMW Série 3/Série 4, Audi A4/A5 et Lexus IS. Pour vous donner une idée, ses ventes canadiennes ont chuté de 571 unités en 2018 à seulement 157 en 2019!

Photo: Jaguar

Jaguar avait récemment choisi de simplifier la gamme de la XE en abandonnant le moteur diesel de 180 chevaux et le V6 surcompressé de 380 chevaux. Il ne restait plus qu’un moteur turbo à quatre cylindres dont la puissance s’élève à 247 ou 296 chevaux selon la version.

Au cours de sa brève carrière de quatre ans, la Jaguar XE a surtout retenu l’attention avec sa spectaculaire mais rarissime édition spéciale SV Project 8, animée par un V8 surcompressé de 5,0 litres développant 592 chevaux et plus de 500 livres-pied de couple. Cette voiture, qui a établi des records sur les circuits du Nürburgring en Allemagne et de Laguna Seca en Californie, bouclait le 0-100 km/h en 3,7 secondes et atteignait une vitesse maximale de 320 km/h. Seulement 300 exemplaires ont été assemblés (à la main) et le prix de détail au Canada s’élevait – tenez-vous bien – à 208 800 $.

En vidéo : l'infernale Jaguar XE SV Project 8