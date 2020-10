COVID-19 : les ventes de voitures au Canada toujours en baisse

Les nombreux incitatifs des concessionnaires automobiles pour attirer les consommateurs ont porté fruit lors du troisième trimestre de 2020, mais l’impact de la COVID-19 et du ralentissement économique se fait encore sentir : les ventes de véhicules neufs au pays sont en baisse de 3,9% par rapport à la même période de l’an dernier.

Selon les statistiques du Automotive News Data Center, 503 114 véhicules ont trouvé preneurs durant les mois de juillet, août et septembre comparativement à 523 607 en 2019. Pour l’ensemble de l’année 2020 jusqu’à maintenant, l’industrie automobile canadienne enregistre un recul de 23,6%.

Parmi les marques qui se sont le mieux débrouillées au troisième trimestre, on note Cadillac (+23,4%), Porsche (+22,5%), Subaru (19,9%), Volvo (+19,7%), Buick (+16,4%), Kia (+14,7%) et Ford (+8,5%). Tesla (+2,6%), Hyundai (+2,5%), Mazda (+0,9%) et Toyota (+0,6%) ont elles aussi publiées des résultats positifs.

Mention spéciale à Subaru qui vient de connaître son meilleur mois à vie au Canada et à Ford qui demeure le champion des ventes au pays.

D’un autre côté, la période estivale a été difficile particulièrement pour Infiniti (-34,7%), Mitsubishi (-32%), Jaguar Land Rover (-25,2%), BMW (-25,1%), Chevrolet (-19%), Dodge (-19,4%), Jeep (-16,3%), Acura (-15,7%), Volkswagen (-13,3%), Nissan (-12,5%) et Honda (-11,5%)

Que réserve le reste de l’année 2020? Plusieurs analystes l’entrevoient avec un optimisme prudent, alors que d’autres préfèrent ne pas se prononcer en raison du caractère trop imprévisible de l’économie et de cette fameuse deuxième vague de COVID-19. Certains concessionnaires devront-ils fermer leurs portes à nouveau? Personne ne le souhaite, mais le risque est là.

Au final, les ventes annuelles seront certes largement inférieures au total de 2019. L’association des Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAC) s’attend à une baisse de plus de 20%.

