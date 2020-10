Le nouvel Acura MDX s’en vient bientôt

Bien que ses ventes demeurent fortes, l’Acura MDX a besoin de renouveau. Sa génération actuelle date de 2014 et a subi une légère modernisation en 2017.

On attendait un MDX de quatrième génération pour 2021, mais finalement celui-ci arrivera sur le marché comme modèle 2022. À quoi va-t-il ressembler? Acura nous donne aujourd’hui un mini aperçu en promettant de dévoiler le prototype du futur MDX le 14 octobre.

Quand la marque parle de prototypes, ce ne sont pas des concepts radicaux, mais plutôt des modèles proches de la production, comme on a pu le voir avec le RDX et la TLX récemment. Dans son communiqué de presse, il est question de « la transformation la plus ambitieuse de l’histoire du MDX », rien de moins!

La courte vidéo ci-dessous révèle un MDX qui a gagné en largeur et en longueur, mais dont le profil a été abaissé. Sa silhouette paraît également plus dynamique :

En même temps, Acura laisse entendre que les performances et les technologies atteindront des niveaux inédits, ce qui donne encore plus de poids aux rumeurs voulant que le MDX se dote bientôt d’une sportive version Type S.

« Les performances ont toujours été importantes dans l’histoire d’Acura et le MDX de prochaine génération offrira une expérience exceptionnelle derrière le volant. Il s’agit du VUS le plus raffiné, le plus avancé technologiquement et le plus sophistiqué de notre histoire », mentionne Emile Korkor, vice-président adjoint d’Acura Canada.

Voilà qui promet. Rendez-vous le 14 octobre pour plus de détails et d’images!

