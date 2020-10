Le Ford Escape PHEV 2020 entrera en production… en 2021

C’est au début du printemps 2019 que le Ford Escape de nouvelle génération a été présenté pour la première fois—incluant ses versions hybride et hybride rechargeable – pour l’année-modèle 2020.

Or, 18 mois plus tard, l’Escape branchable ou PHEV se fait toujours attendre. Pire encore, on apprend aujourd’hui que la production ne débutera pas avant janvier 2021.

C’est ce que rapporte le site Ford Authority, qui cite des informations obtenues d’un porte-parole de Ford aux États-Unis, Mike Levine. Ce dernier se défend quand même en disant que les livraisons chez les concessionnaires vont commencer « bientôt ».

Les causes exactes de ce retard ne sont pas spécifiées. La pandémie de COVID-19 a certainement eu un impact, mais il faut dire aussi que Ford a beaucoup de pain sur la planche cette année avec les lancements de nouveaux F-150, Bronco et Mustang Mach-E 2021.

Bizarrement, l’Escape hybride rechargeable resterait un modèle 2020 à sa sortie de l’usine. Et toujours selon Ford Authority, la production du Ford Escape 2021 à essence doit s’amorcer le 4 janvier.

Le constructeur à l’ovale bleu risque de perdre encore plus de clients aux mains du sensationnel Toyota RAV4 Prime 2021 qui, comparativement à son produit, offre une autonomie électrique supérieure (68 kilomètres au lieu de 61), un gros gain de puissance (302 chevaux au lieu de 209) et deux roues motrices supplémentaires, tout en bénéficiant de rabais gouvernementaux plus généreux qui annulent la différence de prix (Escape PHEV à partir de 37 549 $; RAV4 Prime à partir de 44 990 $).

De son côté, le Lincoln Corsair Grand Tourisme 2021, la version hybride rechargeable du VUS compact de la division de luxe de Ford, roulera sur la chaîne de montage à compter du 9 novembre.

En vidéo: le Ford Escape 2020 mis à l'essai