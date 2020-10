Bientôt plus de véhicules électriques à louer sur Turo

Il n’y a pas que les gouvernements et certains constructeurs automobiles qui souhaitent accélérer l’adoption des véhicules électriques. Turo, l’entreprise qui permet à des propriétaires de louer leur voiture à d’autres particuliers via sa plateforme en ligne, compte en faire de même.

Ainsi, elle annonce un nouveau partenariat avec l'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) afin d’augmenter le nombre de modèles à batterie en partage. Ça signifie plus de choix et de meilleures disponibilités.

« La disponibilité est un facteur primordial pour favoriser une plus grande adoption des voitures électriques au Québec. À l’AVÉQ, nous pensons que l’autopartage offert par Turo est un excellent moyen de mettre plus de véhicules électriques à la disposition d'un plus grand nombre de conducteurs », explique Simon-Pierre Rioux, président de l'AVÉQ.

Photo: Turo

Les membres de l’AVÉQ qui s’inscrivent en tant qu’hôte sur Turo et y ajoutent leur voiture pourront recevoir 250 $ lorsqu’ils gagneront leurs premiers 250 $ par l’entremise de la plateforme.

À l’heure actuelle, environ 5% des véhicules répertoriés sur Turo au Québec sont des modèles électriques. Ça peut sembler peu, mais c’est plus que la proportion des véhicules sur les routes de la province.

Les options les plus populaires affichées sur la plateforme sont les Tesla Model 3 et Model X ainsi que la Nissan LEAF. L’objectif est d’ajouter encore plus de modèles à grande autonomie, comme les Chevrolet Bolt EV et Hyundai Kona électrique.

Et la COVID-19 dans tout ça? Eh bien, sachez que les propriétaires qui partagent leur véhicule doivent respecter des directives claires de Turo sur la façon de le nettoyer et de le désinfecter. Ceux qui louent sont en droit d’annuler leur réservation, sans frais et sans fournir de preuve, s’ils doutent que le véhicule a été nettoyé et désinfecté.

