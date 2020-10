Hyundai veut réellement développer ce véhicule qui marche

Vous vous souvenez de l’étrange concept Hyundai Elevate présenté au Consumer Electronics Show (CES) 2019 à Las Vegas? On le décrivait comme le véhicule idéal pour affronter les terrains les plus difficiles de la planète et aider les équipes d’urgence lors d’une catastrophe naturelle, par exemple.

Une lubie? Un truc de science-fiction digne de La guerre des étoiles? Apparemment, non. Le constructeur coréen vient d’annoncer la création d’un studio de design appelé New Horizons qui aura comme tâche de développer des « véhicules à mobilité ultime » comme celui-ci.

Aussi compétents que soient les Land Rover, Jeep Wrangler et Ford Bronco de ce monde, il y a des endroits qu’ils ne peuvent explorer. Voulant repousser les frontières et surmonter des obstacles jusqu’à maintenant impossibles, Hyundai se donne donc les moyens de ses ambitions.

Photo: Hyundai

« Nous visons à concevoir le premier véhicule de type transformeur au monde », a déclaré le vice-président de New Horizons Studio, John Suh, qui compte plus de 35 années d’expérience dans l’automobile et les technologies émergentes chez Hyundai, mais aussi General Motors et l’Université Stanford en Californie.

Le Hyundai Elevate est un genre de navette au design futuriste dont les quatre roues sont reliées à des jambes motorisées et articulées, ce qui lui permet de se soulever et de se déplacer tel un animal quadrupède. Ces jambes en question ont cinq positions différentes afin de s’adapter en temps réel à la surface à franchir.

Photo: Hyundai

Entièrement alimenté par un moteur électrique, il serait capable de rouler à une vitesse de pointe de plus de 100 km/h, tout en pouvant franchir une tranchée large de 1,5 mètre ou même de grimper un muret d’une hauteur équivalente. Pendant ce temps, son habitacle demeure parfaitement stable.

Évidemment, le Hyundai Elevate est encore très loin de voir le jour, mais imaginez tout ce qu’il pourrait faire. En plus des victimes d’un désastre qui attendent des secours d’urgence, une personne confinée à un fauteuil roulant dans son logement pourrait faire appel aux services d’un véhicule pareil pour sortir de chez elle.

« La route? Là où l’on va, on n’a pas besoin de route », comme disait ce bon vieux Emmett Brown…