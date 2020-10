Nissan Rogue 2021 : tout ce qu’il faut savoir

Un nouveau modèle important s’apprête à faire son apparition chez les concessionnaires Nissan cet automne.

Entièrement renouvelé, le Nissan Rogue 2021 pourrait bien permettre à Nissan de se refaire une place dans le Top 3 des VUS compacts les plus vendus au pays.

Une nouvelle bouille

De retour sous une toute nouvelle génération, le Rogue 2021 se démarque d’abord par un design résolument plus moderne, avec l’intégration d’une calandre plus proéminente et de phares nettement plus élancés.

L’allure générale du véhicule gagne en musculature, alors que les dimensions revues à la hausse laissent croire à un gain d’espace intérieur et à une polyvalence accrue dans le coffre.

À bord, Nissan a bien fait ses devoirs et présente un habitacle radicalement mis à jour. Il faut dire que celui du Rogue de précédente génération commençait à se faire vieux. On y retrouve désormais un écran tactile de sept pouces offert de série, mais il est aussi possible d’opter pour un écran surdimensionné de neuf pouces en option.

Derrière le volant, les cadrans traditionnels peuvent être remplacés par un écran de 12,3 pouces permettant une personnalisation de l’information affichée à la personne au volant. Le Rogue intègre toutes les dernières commodités technologiques comme la connectivité à Android Auto et Apple CarPlay, un sélecteur de modes de conduite et un chargeur par induction pour votre téléphone cellulaire.

Nissan avance également que son nouveau Rogue sera plus facile d’accès grâce à une grande ouverture du coffre et à des portières pouvant s’ouvrir jusqu’à 85 degrés.

Photo: Nissan

Sous le capot

Du côté de la motorisation, les changements apportés à ce nouveau Rogue se font plus timides. Comme c’était le cas avec l’ancienne génération du modèle, le Rogue 2021 demeure animé par un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres. La puissance est toutefois revue à la hausse et affiche désormais 181 chevaux et 181 livres-pied de couple.

Le rouage à quatre roues motrices sera évidemment proposé, mais la variante de base du modèle sera livrée avec une architecture à roues motrices avant.

Alors que plusieurs modèles rivaux sont désormais offerts avec une variante hybride ou même hybride rechargeable, rien n’indique que Nissan se dirige vers cette avenue à court terme.

Photo: Nissan

Sécurité active au menu

À l’instar de plusieurs autres modèles chez Nissan, le Rogue 2021 intègre une panoplie de technologies permettant une meilleure sécurité à bord. Ces éléments de sécurité active permettent au véhicule de non seulement mieux protéger les occupants en cas d’impact, mais même d’éviter les accidents avant qu’ils ne surviennent.

Et bonne nouvelle : plusieurs de ces éléments de sécurité sont livrés de série. Peu importe la version que vous choisirez, vous pourrez ainsi bénéficier des technologies suivantes :

le freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons

un système d'avertissement sur l'angle mort

un système d'alerte de trafic transversal

un système de détection de sortie de voie

des phares à assistance aux feux de route

un système de freinage d'urgence intelligent en marche arrière.

Le Nissan Rogue 2021 est également livrable avec le système ProPILOT de Nissan. Celui-ci permet d’assister le conducteur en maintenant le véhicule dans sa voie et en adaptant sa vitesse à celle du véhicule qu’il précède.

Photo: Nissan

Un prix raisonnable

Le Rogue 2021 est essentiellement commercialisé en trois variantes distinctes : S, SV et Platine. Les variantes S et SV peuvent être livrées avec un rouage à deux ou à quatre roues motrices alors que le Rogue Platine, le plus cossu du lot, est automatiquement équipé du rouage intégral.

Malgré les nombreuses nouveautés apportées au Rogue pour l’année-modèle 2021, le VUS compact de Nissan continue d’être offert à un prix assez agressif. La variante de base S à roues motrices avant est ainsi affichée avec un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 28 498 $, prix auquel il faut ajouter les frais de transport et de préparation de 1 830 $. Pour obtenir une variante à quatre roues motrices, il faut débourser un montant supplémentaire d’au moins 2 300 $.

Voici le liste de prix en détails, en excluant les frais de transport et de préparation de 1 830 $ :

Version PDSF S FWD 28 498 $ S AWD 30 798 $ SV FWD 31 998 $ SV AWD 34 298 $ SV AWD PREMIUM 36 498 $ PLATINE 39 998 $

Le Nissan Rogue 2021 arrivera chez les concessionnaires Nissan du Québec dès cet automne.