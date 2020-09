Deux grands gars dans une petite voiture à l'Académie électrique du Guide de l'auto

Samedi 26 septembre 2020, à 11:30 sur les ondes de TVA, aura lieu le troisième épisode de la présente saison de l’Académie électrique du Guide de l’auto.

Les téléspectateurs pourront assister à un duel inusité, alors que les grands Gorges Laraque et Hugo Girard s’affronteront au volant de la petite Kia Soul EV.

Côté technique, l’emphase sera mise sur le slalom, c’est-à-dire lorsqu’on fait passer la voiture en zigzag entre des cônes, à la manière d’un serpent. Ça semble farfelu, mais le slalom est non seulement une épreuve qui nous permet d’en apprendre pas mal sur une voiture, mais qui en dit long sur les qualités d’un pilote!

Dans sa chronique scientifique, Martin Carly s’attardera sur la voiture électrique, et plus précisément sur ce qui a remplacé le réservoir à essence sur celle-ci.

Pour la chronique du Guide de l’auto, Marc-André Gauthier et Valérie Limoges découvriront ensemble la Kia Soul EV sur le circuit. La Soul, petit véhicule populaire chez Kia, est offerte depuis plusieurs années en version électrique. Dans sa version la plus récente, elle développe 201 chevaux, 291 livres-pied de couple et une autonomie de 383 km!

Nos chroniqueurs sauront sans doute apprécier la conduite sportive et stable de la Soul EV, sans manquer d’être impressionnés par la qualité d’assemblage de la voiture, qui démontre à quel point les marques coréennes ont fait du chemin dans les dernières années.