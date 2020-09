Combien coûte… le Mercedes-Benz GLB 2020?

On le sait, la tendance est aux véhicules utilitaires depuis plusieurs années, et les constructeurs automobiles continuent de surfer sur cette vague en ajoutant toujours plus de modèles.

C’est le cas de Mercedes-Benz, qui a réussi à trouver un espace dans son catalogue entre le GLA et le GLC, où on retrouve désormais le Mercedes-Benz GLB 2020.

Malgré son petit gabarit, le GLB est livrable avec une troisième rangée de sièges et propose un design assez carré qui n’est pas sans rappeler celui du défunt GLK.

Sous son capot, on retrouve un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 221 chevaux et 258 livres-pied de couple. On peut même opter pour une variante AMG qui fait passer la cavalerie à 302 chevaux, pour un 0-100 km/h en 5,2 secondes!

Au cours de cette capsule vidéo, Antoine Joubert présente le Mercedes-Benz GLB 2020… et dévoile son prix!

