En vidéo : Antoine Joubert présente le Chevrolet Tahoe 2021

La catégorie des VUS de grand format continue d’attirer un grand nombre d’automobilistes, et Chevrolet continue de faire bonne figure dans cette catégorie.

Même si le Chevrolet Tahoe d’ancienne génération continuait de connaitre un bon succès commercial, le constructeur américain débarque avec une toute nouvelle génération du modèle pour 2021.

Entièrement repensé, le Chevrolet Tahoe 2021 est présenté avec un nouveau design assez évolutif par rapport à celui de son prédecesseur.

Les grandes nouveautés se retrouvent plutôt sous le capot, avec l’arrivée imminente d’un moteur diesel, ainsi que dans les nombreuses déclinaisons; on a maintenant droit à une variante High Country plus luxueuse et à un Tahoe Z71 pensé pour la conduite hors-route.

On peut ainsi s’attendre à ce que le Tahoe continue de livrer une bataille féroce à ses principaux rivaux que sont les Ford Expedition, Nissan Armada et Toyota Sequoia.

De passage à l’émission Salut Bonjour, sur les ondes de TVA, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a donné tous les détails entourant le nouveau Chevrolet Tahoe 2021 et a livré ses impressions de conduite, lui qui a été l’un des premiers au Québec à en faire l’essai.

