Un Volkswagen Type 2 1967 vendu pour 185 000 $

Le fameux bus de Volkswagen est une icône de l’automobile qui a été commercialisée en différentes versions et que plusieurs amateurs n’hésitent pas à restaurer ou à transformer.

Un exemplaire Type 2 1967 à 21 fenêtres, en superbe état, s’est récemment vendu pour la modique somme de 140 000 $US sur le site d’enchères Bring a Trailer, ce qui revient à 185 000 $CA avec le taux de change en vigueur actuellement. C’est à la fois très cher et une aubaine. Voici pourquoi…

Le véhicule avait d’abord été acheté à New York avant de déménager sur la côte Ouest au milieu des années 1990. De 2015 à 2018, l’entreprise Classic Garage de Coeur d’Alene, en Idaho, s’est occupée de le restaurer avec les plus grands soins, un travail qui a coûté au-delà de 150 000 $US, donc plus cher que le prix payé par celui qui a fait la mise gagnante!

Photo: Bring a Trailer

L’extérieur a été entièrement repeint dans les mêmes tons de bleu et blanc qu’à la sortie de l’usine, puis bonifié d’un nouveau porte-bagages Wolfsburg West en bois et en métal sur le toit ainsi que de nouveaux éléments de phares et de feux.

Pouvant accueillir jusqu’à neuf personnes, l’intérieur présente du vinyle blanc et vert et l’indicateur de carburant a été refait. L’odomètre affichait seulement 130 milles au moment de la vente, mais bien sûr quelqu’un l’avait reculé au préalable. Le kilométrage réel demeure inconnu.

Photo: Bring a Trailer

En ce qui concerne la mécanique, l’originale a été remplacée par un moteur à quatre cylindres à plat de 1,5 litre jumelé à une boîte manuelle à quatre rapports. Les freins ont aussi été changés juste avant la vente.

Avec les feux de forêt qui continuent de ravager le paysage et d’assombrir le ciel de la Californie, nul doute que ce magnifique bus Volkswagen sera comme un gros rayon de soleil pour son nouveau propriétaire.

