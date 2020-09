Ferrari Portofino M : un cheval plus musclé

Ferrari Portofino - Dolce vita express

Malgré les performances, le raffinement mécanique et le comportement exceptionnel de ses bolides sport les plus flamboyants, Ferrari n’a jamais omis de soigner une clientèle qui recherche autant le style, le confort et le plaisir de rouler cheveux au vent, en plein soleil, que la puissance et les prouesses pures.