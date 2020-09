Bentley Bentayga 2020 : en attendant le prochain

À l’image des autres constructeurs de véhicules de grand luxe, il a bien fallu se rendre à l’évidence chez Bentley : un VUS était nécessaire pour répondre à la demande. Avec un coupé GT, un cabriolet, une grande berline statutaire et un utilitaire sport, le constructeur britannique peut désormais répondre à toutes les demandes de sa clientèle.

Notre modèle d’essai, un Bentayga Speed, est motorisé par un W12 de 6 litres, mais un V8 et une version hybride sont également disponibles dans la gamme. Ce 12 cylindres propose une puissance et un couple similaires (626 chevaux et 664 lb-pi) aux autres modèles de la gamme puisqu’on retrouve ce bloc sous le capot des Continental GT et Flying Spur. Il est accouplé à une transmission automatique à double embrayage comptant 8 rapports.

Le Bentayga se place dans une gamme de prix sensiblement similaire à celle des autres modèles Bentley. Notre modèle d’essai était équipé d’une peinture noire « Beluga », ainsi qu'un intérieur noir du même nom, agrémenté d’insertions en fibre de carbone.

Photo: Julien Amado

En ajoutant les jantes noires (22 pouces de diamètre), des coutures contrastantes rouges, un éclairage d’accueil amélioré, des sièges avant plus confortables et toutes sortes d’ensembles optionnels, le prix final atteignait 266 385 $.

Plus sportif qu’une Flying Spur

Lorsque nous avons pris le volant du Bentayga, nous venions de descendre de la Flying Spur. L’habitacle de cette version Speed était plus sportif que l’ambiance classique et chic de la grande berline. Mais comme vous vous en doutez, la qualité de finition demeure de haut niveau. En revanche, il faut reconnaître que le système multimédia, un peu simple dans son affichage et ses commandes, trahit l’âge de la conception du modèle. Un défaut qui va être corrigé pour le nouveau millésime (voir plus bas).

Grâce à son espace intérieur plus important, le Bentayga profite évidemment d’une polyvalence supérieure, ainsi que d’un coffre plus volumineux qu’une Flying Spur. En revanche, le confort des sièges était légèrement moins bon à bord du VUS. Rassurez-vous, on passe de l’excellent au très bon, ce qui reste tout à fait acceptable.

Photo: Julien Amado

Sur la route, le roulement du Bentayga est un peu plus ferme, plus typé sport que le reste de la gamme. L’ambiance est un peu moins ouatée qu’à bord de la Flying Spur, les suspensions sont un peu plus fermes (tout étant relatif) et les bruits de roulement un peu plus présents. En revanche, bien qu’il soit plutôt pesant (2 508 kg à vide) il arrive bien à composer avec cette masse élevée. La direction, tranchante et précise, donne entière satisfaction tandis que l'efficacité de la tenue de route étonne pour un mastodonte de ce gabarit.

Alors qu’on aurait pu s’attendre à un train avant fuyant et une tenue de route inférieure à celle d’une Flying Spur à cause de son centre de gravité plus élevé, le Bentayga surprend par son équilibre et ses capacités dynamiques élevées. Il surprendra aussi le reste de la circulation automobile autour de vous grâce à aux accélérations impressionnantes du W12.

Avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,9 secondes, des reprises canon et une vitesse maximale de 306 km/h, on ne manque jamais de pédale au volant du gros VUS de Bentley. Fort heureusement, le freinage a été suffisamment bien dimensionné et ralentit efficacement l’engin.

Du nouveau pour 2021

Le modèle actuel datant de 2017, une nouvelle version du Bentayga arrive pour le millésime 2021. Les modifications esthétiques sont nombreuses à l’extérieur, en particulier la partie avant qui adopte les codes esthétiques déjà adoptés par la Continental GT et la Flying Spur. Même chose à l’arrière où on retrouve les feux ovales empruntés à la Continental GT.

Photo: Bentley

Mais c’est à l’intérieur que le changement est vraiment spectaculaire. L’habitacle, profondément revu, s’inspire également des autres modèles de la gamme et rehausse encore la qualité de présentation. Le tableau de bord a été redessiné et un système multimédia modernisé fait son apparition. Nous n’avons pas encore pu le conduire, mais un modèle d’exposition se trouvait dans la salle de montre du concessionnaire Bentley de Montréal lors de notre visite. Et force et de reconnaître que l’intérieur est encore plus soigné et invitant que le modèle que nous avons conduit.

Annoncé comme plus silencieux et raffiné, il nous faudra encore attendre un peu avant de pouvoir prendre le volant de cette nouvelle mouture.

