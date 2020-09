L’imbattable Lucid Air se dévoile et le Canada y aura droit

Après avoir dévoilé plusieurs images et des détails techniques au cours des derniers mois, la jeune compagnie américaine Lucid Motors, basée dans la Silicon Valley, a enfin lancé officiellement hier son tout premier modèle.

La Lucid Air tient toutes ses promesses en devenant la berline électrique de luxe la plus puissante et celle qui offre la plus grande autonomie au monde – n’en déplaise à la Tesla Model S et à la Porsche Taycan. Et elle sera disponible au Canada!

« Avec la Lucid Air, nous avons créé une voiture phare pour toute l’industrie et montré les progrès qui sont réalisables en repoussant les limites de la technologie et de la performance des véhicules électriques », a déclaré le chef de la direction de Lucid Motors, Peter Rawlinson, qui précise que sa compagnie souhaite elle aussi accélérer la transition vers une mobilité durable.

Photo: Lucid Motors

Des spécifications inégalées

Employant une plateforme inédite appelée LEAP (Lucid Electric Advanced Platform) qui minimise la taille du groupe motopropulseur et maximise l’espace dans l’habitable, la Lucid Air adopte une silhouette très épurée qui est en partie responsable de son coefficient aérodynamique imbattable de 0,21. Elle se targue d’offrir le plus gros coffre avant de la catégorie et des phares composés de milliers de « canaux lumineux » qui, selon la compagnie, fournissent l’éclairage le plus clair et le plus précis qui soit.

En matière de performance, la version la plus haut de gamme renferme deux moteurs électriques qui génèrent 1 080 chevaux et qui lui permettent de boucler le 0-100 km/h en aussi peu que 2,5 secondes et le quart de mille en 9,9 secondes, de quoi rendre jaloux la vaste majorité des voitures sport de la planète. Les versions Touring et Grand Touring déploient quant à elles 620 et 800 chevaux, respectivement. La puissance est bien entendu transmise aux quatre roues.

Photo: Lucid Motors

Plus important encore, grâce à sa batterie optionnelle de 113 kWh, la Lucid Air est capable de parcourir jusqu’à 832 kilomètres selon les chiffres de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) aux États-Unis – un record pour un véhicule électrique de série et loin devant les 647 kilomètres de la Model S actuelle. Il existe aussi des versions avec 653 et 809 kilomètres d’autonomie.

Une autre viendra s’ajouter ultérieurement en entrée de gamme, mais sa puissance et son autonomie demeurent inconnues pour l’instant.

Et ce n’est pas tout : toutes les Lucid Air peuvent se recharger à un rythme de 32 kilomètres par minute jusqu’à concurrence de 483 kilomètres en 20 minutes. Encore là, c’est du jamais vu dans l’industrie automobile.

Photo: Lucid Motors

À ciel ouvert

Quant à l’habitacle, l’impression d’espace à bord de la Lucid Air est accentuée par l’immense toit vitré. C’est comme conduire à ciel ouvert… sans les intempéries! Une large interface numérique incurvée de 34 pouces, semblable à celle du Cadillac LYRIQ, se trouve devant le conducteur. Un autre écran, qui se rétracte ingénieusement dans la planche de bord quand on ne s’en sert pas, réside entre les sièges avant et permet un contrôle plus poussé des différentes fonctions. L’assistant Alexa d’Amazon est également de la partie.

Comme il se doit, une foule d’aides à la conduite sont incluses et regroupées dans ce que Lucid Motors appelle le « DreamDrive ». On compte 32 capteurs et le premier système LIDAR haute résolution au monde dans un véhicule électrique. La berline Air serait capable d’offrir une conduite autonome de niveau 3.

Photo: Lucid Motors

Disponible en 2021

Bientôt produite à Casa Grande, en Arizona, la Lucid Air peut être réservée dès maintenant par les consommateurs au Canada. Un dépôt de 1 300 $ est exigé (9 800 $ dans le cas de l’édition limitée Dream). Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais au sud de la frontière, ils commencent sous les 80 000 $ et grimpent jusqu’à 169 000 $.

Les livraisons débuteront au printemps 2021. Une vingtaine de « studios » et centres de service verront le jour à la grandeur du continent d’ici la fin de l’an prochain.

Oh, et Lucid Motors a profité de ce dévoilement pour donner un aperçu du VUS qui deviendra son prochain véhicule. Vous pouvez le voir dans la galerie de photos.

En vidéo : le prototype de la Lucid Air sur les routes de San Francisco