Le Mazda CX-30 Turbo s’en vient

Si les consommateurs nord-américains n’ont pas encore la chance de profiter des économies de carburant substantielles du moteur SKYACTIV-X de Mazda, de plus en plus peuvent se tourner vers son fougueux moteur turbocompressé de 2,5 litres.

Après avoir fait ses débuts dans le CX-9, ce dernier s’est ajouté au menu des Mazda6 et CX-5, puis récemment à la Mazda3 pour l’année-modèle 2021. Le prochain en lice? Le Mazda CX-30.

Comme dans le cas de la berline compacte, la nouvelle a été confirmée d’abord par la division mexicaine de Mazda. « Il y a de grosses rumeurs au sujet d’un CX-30 Turbo et je peux confirmer que le Mazda CX-30 arrivera effectivement avec un moteur turbocompressé et un rouage intégral », a déclaré le chef des opérations, Miguel Barbeyto.

Photo: Mazda

Une annonce officielle contenant tous les détails serait prévue le 17 septembre.

C’est la suite logique quand on y pense. Positionné entre le CX-3 et le CX-5, le nouveau CX-30 est essentiellement une Mazda3 surélevée et plus aventureuse. Ses moteurs sont les mêmes, soit des quatre cylindres atmosphériques de 2 et 2,5 litres développant 155 et 186 chevaux. Si la Mazda3 propose maintenant un moteur turbo, il va de soi que le CX-30 lui emboîte le pas.

Photo: Mazda

En même temps, un tel ajout a de quoi surprendre, car rien de comparable n’existe dans le segment des VUS sous-compacts d’entrée de gamme. Animé par un moteur qui génèrerait 227 chevaux et 310 livres-pied de couple (ou 250 chevaux et 310 livres-pied avec de l’essence super), le CX-30 Turbo rivalisera davantage avec des modèles de luxe comme l’Audi Q3, le BMW X1, le Mercedes-Benz GLA et le Volvo XC40. Naturellement, son prix reflétera pareil statut.

On a bien hâte d’en savoir plus, incluant la date de disponibilité. Le Mazda CX-30 2021 est déjà en vente chez les concessionnaires. Le CX-30 Turbo arrivera-t-il plus tard dans l’année-modèle ou faudra-t-il attendre 2022? C’est à suivre…

En vidéo : le Mazda CX-30 à l'essai