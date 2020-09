En vidéo : pas de repos pour les radars photo

Un policier doit-il vous montrer la vitesse captée sur son radar si vous l'exigez?

Je viens de recevoir une contravention pour un excès de vitesse. J’ai dit au policier qu’il est impossible que j’aie roulé à la vitesse qu'il me reproche, et je lui ai demandé deux fois de me montrer le radar. Il a refusé. Le policier a l’obligation de me le montrer …